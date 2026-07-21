SPI aktuell: SPI liegt im Minus

Der SPI zeigt sich am Nachmittag kaum verändert.

Am Dienstag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,10 Prozent tiefer bei 20 012,88 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,497 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,142 Prozent tiefer bei 20 004,65 Punkten in den Handel, nach 20 033,11 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 100,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 987,30 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, notierte der SPI bei 19 475,48 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 21.04.2026, einen Wert von 18 595,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 701,99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,71 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 370,23 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 17,03 Prozent auf 6,46 CHF), ams-OSRAM (+ 11,60 Prozent auf 16,74 CHF), BACHEM (+ 10,39 Prozent auf 77,55 CHF), Bossard (+ 7,88 Prozent auf 219,00 CHF) und INFICON (+ 4,80 Prozent auf 165,80 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-7,50 Prozent auf 5,55 CHF), Schindler (-6,35 Prozent auf 243,50 CHF), Swatch (N) (-6,09 Prozent auf 37,80 CHF), Swatch (I) (-5,96 Prozent auf 190,90 CHF) und Schindler (-5,49 Prozent auf 254,80 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 557 952 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 292,099 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 11,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at