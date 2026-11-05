SPI aktuell: SPI mittags mit Kursplus

Heute zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,22 Prozent fester bei 21 203,70 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,639 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,355 Prozent höher bei 21 232,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 21 157,72 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 21 271,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21 150,40 Punkten lag.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 2,28 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 05.10.2026, einen Stand von 19 456,93 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Stand von 20 475,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, stand der SPI noch bei 17 084,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16,23 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21 271,96 Punkten. 16 847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Tecan (N) (+ 12,02 Prozent auf 274,00 CHF), Compagnie Financiere Tradition (+ 5,35 Prozent auf 256,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,93 Prozent auf 1,49 CHF), Mikron (+ 4,64 Prozent auf 15,80 CHF) und Clariant (+ 4,61 Prozent auf 10,90 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen WISeQey (-9,47 Prozent auf 6,79 USD), GAM (-6,06 Prozent auf 0,06 CHF), SHL Telemedicine (-4,72 Prozent auf 1,01 CHF), StarragTornos (-3,66 Prozent auf 34,20 CHF) und Varia US Properties (-3,51 Prozent auf 11,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 525 001 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 346,223 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at