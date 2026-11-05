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05.11.2026 12:27:11
SPI aktuell: SPI mittags mit Kursplus
Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,22 Prozent fester bei 21 203,70 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,639 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,355 Prozent höher bei 21 232,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 21 157,72 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 21 271,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21 150,40 Punkten lag.
SPI-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 2,28 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 05.10.2026, einen Stand von 19 456,93 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Stand von 20 475,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, stand der SPI noch bei 17 084,84 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16,23 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21 271,96 Punkten. 16 847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im SPI
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Tecan (N) (+ 12,02 Prozent auf 274,00 CHF), Compagnie Financiere Tradition (+ 5,35 Prozent auf 256,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,93 Prozent auf 1,49 CHF), Mikron (+ 4,64 Prozent auf 15,80 CHF) und Clariant (+ 4,61 Prozent auf 10,90 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen WISeQey (-9,47 Prozent auf 6,79 USD), GAM (-6,06 Prozent auf 0,06 CHF), SHL Telemedicine (-4,72 Prozent auf 1,01 CHF), StarragTornos (-3,66 Prozent auf 34,20 CHF) und Varia US Properties (-3,51 Prozent auf 11,00 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 525 001 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 346,223 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus
2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,06
|0,44%
|ASMALLWORLD AG
|1,39
|-2,80%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 361,00
|-3,48%
|Bellevue AG
|7,36
|-3,16%
|Clariant AG (N)
|11,64
|0,95%
|Compagnie Financiere Tradition S.A.
|264,00
|1,15%
|EvoNext Holdings AG
|2,56
|-1,54%
|GAM AG
|0,06
|-1,69%
|Mikron AG (Mikron Technology)
|15,60
|1,96%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|436,20
|1,39%
|SHL Telemedicine
|1,01
|-5,61%
|StarragTornos Holding
|34,20
|-0,29%
|Tecan (N)
|280,40
|-1,20%
|Varia US Properties
|11,10
|-1,77%
|WISeQey
|6,78
|3,99%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 831,76
|-1,20%
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