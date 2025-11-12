SPI aktuell: SPI notiert am Nachmittag im Plus

Am Mittwoch geht es im SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,66 Prozent auf 17 618,62 Punkte nach oben. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,199 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,183 Prozent höher bei 17 535,44 Punkten in den Handel, nach 17 503,42 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17 621,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 535,44 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 3,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 17 212,17 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2025, den Wert von 16 595,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, wies der SPI einen Stand von 15 597,29 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 13,53 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 17 621,23 Punkte. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Molecular Partners (+ 11,29 Prozent auf 3,45 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 10,18 Prozent auf 9,20 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,96 Prozent auf 0,80 CHF), Alcon (+ 4,64 Prozent auf 64,56 CHF) und COLTENE (+ 4,08 Prozent auf 47,20 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Xlife Sciences (-6,67 Prozent auf 17,50 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-6,41 Prozent auf 146,00 CHF), Evolva (-5,86 Prozent auf 0,93 CHF), Schlatter Industries (-4,46 Prozent auf 19,30 CHF) und Cicor Technologies (-4,35 Prozent auf 176,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 402 498 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 249,252 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die Relief Therapeutics-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die OC Oerlikon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at