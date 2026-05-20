SPI aktuell: SPI notiert zum Start im Minus

Der SPI gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,30 Prozent tiefer bei 18 810,92 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,371 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,276 Prozent auf 18 815,39 Punkte an der Kurstafel, nach 18 867,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 824,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 810,92 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 1,40 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 765,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19 097,79 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.05.2025, den Wert von 17 036,87 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,12 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell MindMaze Therapeutics (+ 2,98 Prozent auf 0,43 CHF), Sensirion (+ 2,22 Prozent auf 78,30 CHF), ams-OSRAM (+ 1,99 Prozent auf 19,48 CHF), Comet (+ 1,94 Prozent auf 337,00 CHF) und Medartis (+ 1,83 Prozent auf 77,90 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen EvoNext (-8,40 Prozent auf 1,20 CHF), SHL Telemedicine (-6,83 Prozent auf 0,90 CHF), Schlatter Industries (-4,76 Prozent auf 18,00 CHF), Xlife Sciences (-4,74 Prozent auf 20,10 CHF) und Addex Therapeutics (-4,31 Prozent auf 0,04 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 327 187 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 285,954 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at