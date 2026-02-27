SPI aktuell: SPI notiert zum Start im Plus

Am Freitag klettert der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,41 Prozent auf 19 230,97 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,535 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,236 Prozent fester bei 19 196,79 Punkten in den Handel, nach 19 151,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 233,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19 196,79 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,927 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 27.01.2026, einen Stand von 18 295,85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 640,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, wurde der SPI auf 17 110,23 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 5,42 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 284,19 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 950,56 Zähler.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell GAM (+ 4,26 Prozent auf 0,13 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,17 Prozent auf 0,05 CHF), Swiss Re (+ 3,97 Prozent auf 136,25 CHF), Idorsia (+ 3,29 Prozent auf 4,08 CHF) und Klingelnberg (+ 2,74 Prozent auf 11,25 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen MindMaze Therapeutics (-11,68 Prozent auf 0,65 CHF), Xlife Sciences (-7,49 Prozent auf 21,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,47 Prozent auf 0,11 CHF), ASMALLWORLD (-3,23 Prozent auf 0,60 CHF) und lastminutecom (-2,61 Prozent auf 13,05 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 804 837 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 326,260 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die Evolva-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

