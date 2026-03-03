SPI aktuell: SPI präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Der SPI zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Um 12:09 Uhr verliert der SPI im SIX-Handel 2,88 Prozent auf 18 479,79 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,551 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1,37 Prozent leichter bei 18 767,60 Punkten in den Dienstagshandel, nach 19 027,83 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 18 387,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 767,60 Punkten.

SPI seit Beginn Jahr

Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 18 426,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, stand der SPI noch bei 17 676,79 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 03.03.2025, den Wert von 17 352,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,30 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 5,83 Prozent auf 0,64 CHF), ALSO (+ 3,68 Prozent auf 169,20 CHF), BVZ (+ 1,55 Prozent auf 1 310,00 CHF), Xlife Sciences (+ 1,36 Prozent auf 22,40 CHF) und Evolva (+ 1,10 Prozent auf 0,92 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Arbonia (-11,12 Prozent auf 4,28 CHF), Perrot Duval SA (-10,20 Prozent auf 44,00 CHF), LEM (-7,84 Prozent auf 294,00 CHF), Komax (-7,13 Prozent auf 62,50 CHF) und Adval Tech (-6,95 Prozent auf 34,80 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 235 028 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 325,397 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Im SPI weist die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 79,95 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

