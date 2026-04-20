SPI aktuell: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Am Montag bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,58 Prozent schwächer bei 18 765,28 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,403 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,799 Prozent leichter bei 18 724,08 Punkten in den Handel, nach 18 874,94 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 18 765,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 653,38 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 202,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 198,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 15 705,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,87 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 19 309,93 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell DocMorris (+ 9,76 Prozent auf 7,26 CHF), Molecular Partners (+ 7,03 Prozent auf 3,50 CHF), Calida (+ 5,95 Prozent auf 16,38 CHF), Peach Property Group (+ 5,40 Prozent auf 5,27 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,26 Prozent auf 4,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen GAM (-8,22 Prozent auf 0,08 CHF), Evolva (-7,17 Prozent auf 0,85 CHF), Schlatter Industries (-6,28 Prozent auf 17,90 CHF), BioVersys (-6,02 Prozent auf 28,10 CHF) und Adecco SA (-5,47 Prozent auf 18,82 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 880 842 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 287,225 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at