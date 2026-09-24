SPI aktuell: SPI sackt zum Handelsende ab

Am Donnerstag tendierte der SPI via SIX schlussendlich 0,24 Prozent leichter bei 19 706,45 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,459 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,276 Prozent auf 19 699,98 Punkte an der Kurstafel, nach 19 754,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Donnerstag bei 19 780,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 654,37 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,284 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 20 311,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der SPI 19 912,32 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, stand der SPI bei 16 650,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8,03 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Tecan (N) (+ 4,68 Prozent auf 228,00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 3,93 Prozent auf 27,75 CHF), LEM (+ 3,77 Prozent auf 633,00 CHF), Orell Fuessli (+ 3,28 Prozent auf 141,50 CHF) und Walliser Kantonalbank (+ 2,76 Prozent auf 167,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen ams-OSRAM (-11,75 Prozent auf 20,72 CHF), Xlife Sciences (-8,13 Prozent auf 11,30 CHF), Logitech (-6,11 Prozent auf 82,62 CHF), SHL Telemedicine (-6,10 Prozent auf 1,00 CHF) und lastminutecom (-5,68 Prozent auf 9,30 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 758 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 318,213 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at