SHL Telemedicine Aktie

SHL Telemedicine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Entwicklung 24.09.2026 17:58:24

SPI aktuell: SPI sackt zum Handelsende ab

SPI aktuell: SPI sackt zum Handelsende ab

Der SPI schloss den Handelstag im Minus ab.

Am Donnerstag tendierte der SPI via SIX schlussendlich 0,24 Prozent leichter bei 19 706,45 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,459 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,276 Prozent auf 19 699,98 Punkte an der Kurstafel, nach 19 754,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Donnerstag bei 19 780,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 654,37 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,284 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 20 311,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der SPI 19 912,32 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, stand der SPI bei 16 650,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8,03 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Tecan (N) (+ 4,68 Prozent auf 228,00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 3,93 Prozent auf 27,75 CHF), LEM (+ 3,77 Prozent auf 633,00 CHF), Orell Fuessli (+ 3,28 Prozent auf 141,50 CHF) und Walliser Kantonalbank (+ 2,76 Prozent auf 167,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen ams-OSRAM (-11,75 Prozent auf 20,72 CHF), Xlife Sciences (-8,13 Prozent auf 11,30 CHF), Logitech (-6,11 Prozent auf 82,62 CHF), SHL Telemedicine (-6,10 Prozent auf 1,00 CHF) und lastminutecom (-5,68 Prozent auf 9,30 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 758 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 318,213 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu SHL Telemedicine

mehr Nachrichten

Analysen zu SHL Telemedicine

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 21,10 -4,09% ams-OSRAM AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 30,95 4,92% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Barry Callebaut AG (N) 1 193,00 0,00% Barry Callebaut AG (N)
Curatis AG 19,15 1,32% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,36 2,61% EvoNext Holdings AG
lastminute.com N.V. 9,80 -1,01% lastminute.com N.V.
LEM S.A. 679,00 5,27% LEM S.A.
Logitech S.A. 88,74 1,23% Logitech S.A.
Orell Fuessli AG 145,00 1,75% Orell Fuessli AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 399,00 -0,40% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,03 2,50% SHL Telemedicine
Tecan (N) 237,40 -2,38% Tecan (N)
UBS 43,46 2,11% UBS
Walliser Kantonalbank 177,00 0,00% Walliser Kantonalbank
Xlife Sciences AG 10,30 -8,85% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 771,23 0,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:28 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen