Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Index-Performance
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30.10.2026 17:58:42
SPI aktuell: SPI schlussendlich mit positivem Vorzeichen
Am Freitag bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsende 0,26 Prozent fester bei 20 847,01 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,613 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,436 Prozent stärker bei 20 884,10 Punkten in den Freitagshandel, nach 20 793,53 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20 884,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20 810,11 Punkten.
So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 2,14 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 612,09 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Stand von 20 246,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wurde der SPI auf 17 063,80 Punkte taxiert.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,28 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 918,26 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SPI-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 10,06 Prozent auf 59,10 CHF), Addex Therapeutics (+ 9,71 Prozent auf 0,02 CHF), Varia US Properties (+ 4,63 Prozent auf 11,30 CHF), Barry Callebaut (+ 4,10 Prozent auf 1 194,00 CHF) und Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (+ 3,90 Prozent auf 50,60 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil MindMaze Therapeutics (-8,16 Prozent auf 0,15 CHF), Comet (-7,94 Prozent auf 340,80 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,60 Prozent auf 4,62 CHF), INFICON (-6,49 Prozent auf 173,00 CHF) und ams-OSRAM (-6,29 Prozent auf 18,61 CHF).
Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 387 307 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 354,011 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
SPI-Fundamentaldaten im Fokus
Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,02
|0,00%
|ams-OSRAM AG
|20,40
|-3,77%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 291,00
|3,95%
|Bellevue AG
|7,20
|0,56%
|Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET
|50,00
|0,00%
|Comet Holding AG
|369,40
|-7,60%
|EvoNext Holdings AG
|2,44
|0,83%
|Highlight Event and Entertainment AG
|5,15
|10,04%
|INFICON HOLDING AG
|188,60
|-5,61%
|Landis+Gyr (Landis Gyr)
|64,10
|8,28%
|MindMaze Therapeutics
|0,16
|-8,14%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|446,80
|0,54%
|UBS
|42,68
|-0,72%
|Varia US Properties
|11,30
|4,63%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 847,01
|0,26%
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