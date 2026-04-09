Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|SPI-Performance im Fokus
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09.04.2026 09:29:08
SPI aktuell: SPI steigt zum Handelsstart
Am Donnerstag tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,17 Prozent stärker bei 18 350,34 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,283 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,189 Prozent fester bei 18 353,35 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 318,69 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 18 350,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 353,91 Einheiten.
So bewegt sich der SPI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 1,24 Prozent zu. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.03.2026, bei 17 964,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, stand der SPI bei 18 502,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, stand der SPI noch bei 14 604,46 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,593 Prozent. 19 309,93 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.
Gewinner und Verlierer im SPI
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell ams-OSRAM (+ 8,24 Prozent auf 9,92 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6,67 Prozent auf 6,40 CHF), BioVersys (+ 1,92 Prozent auf 26,50 CHF), Barry Callebaut (+ 1,91 Prozent auf 1 384,00 CHF) und Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 1,88 Prozent auf 54,30 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Xlife Sciences (-9,30 Prozent auf 19,50 CHF), ASMALLWORLD (-9,09 Prozent auf 0,55 CHF), MindMaze Therapeutics (-8,89 Prozent auf 0,30 CHF), SHL Telemedicine (-8,76 Prozent auf 0,96 CHF) und Evolva (-7,87 Prozent auf 0,82 CHF).
Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ams-OSRAM-Aktie aufweisen. 250 121 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 276,294 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
SPI-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Barry Callebaut AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|10,55
|8,09%
|ASMALLWORLD AG
|0,68
|0,00%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 460,00
|-1,75%
|BioVersys
|26,90
|3,46%
|Curatis AG
|23,60
|0,00%
|Evolva Holding AG
|0,89
|-1,11%
|Highlight Event and Entertainment AG
|6,35
|-1,55%
|Julius Bär
|66,20
|-0,72%
|Landis+Gyr (Landis Gyr)
|57,20
|-1,04%
|MindMaze Therapeutics
|0,31
|-11,86%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|350,60
|-0,79%
|SHL Telemedicine
|1,01
|-4,29%
|Xlife Sciences AG
|19,50
|-9,30%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 274,97
|-0,24%
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