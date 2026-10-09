Carlo Gavazzi Aktie

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WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563

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SPI-Performance im Blick 09.10.2026 09:28:51

SPI aktuell: SPI steigt zum Start

SPI aktuell: SPI steigt zum Start

Der SPI behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,97 Prozent fester bei 19 526,44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,442 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,996 Prozent auf 19 531,02 Punkte an der Kurstafel, nach 19 338,33 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 510,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 19 531,02 Einheiten.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 0,405 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19 510,45 Punkten gehandelt. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 19 998,19 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Stand von 17 391,43 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7,04 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell ALSO (+ 3,03 Prozent auf 204,00 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 3,02 Prozent auf 129,80 CHF), SoftwareONE (+ 2,83 Prozent auf 8,91 CHF), Komax (+ 2,76 Prozent auf 81,90 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 2,59 Prozent auf 51,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Curatis (-7,30 Prozent auf 18,40 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,22 Prozent auf 48,80 CHF), Carlo Gavazzi (-4,85 Prozent auf 157,00 CHF), Feintool International (-4,68 Prozent auf 11,20 CHF) und Private Equity (-4,26 Prozent auf 58,40 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 241 203 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 314,495 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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ALSO AG 214,50 0,94% ALSO AG
Barry Callebaut AG (N) 1 140,00 2,52% Barry Callebaut AG (N)
Bystronic (ex Conzzeta) 137,20 2,08% Bystronic (ex Conzzeta)
Carlo Gavazzi Holding AG 172,00 1,18% Carlo Gavazzi Holding AG
COSMO Pharmaceuticals N.V. 55,50 1,83% COSMO Pharmaceuticals N.V.
Curatis AG 19,70 -0,76% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,34 -0,85% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 12,20 -4,69% Feintool International AG (N) (FIH)
Komax AG 89,40 4,32% Komax AG
Private Equity Holding AG 64,00 0,00% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 394,20 1,44% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SoftwareONE 9,61 4,91% SoftwareONE
UBS 43,01 2,55% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 55,00 3,77% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 542,69 1,06%

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