SPI aktuell: SPI verbucht am Mittag Abschläge

Der SPI gibt sich am Dienstag schwächer.

Am Dienstag gibt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,61 Prozent auf 19 942,61 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,472 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,788 Prozent tiefer bei 19 906,87 Punkten, nach 20 064,96 Punkten am Vortag.

Bei 19 962,74 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 19 869,31 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 19 326,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, lag der SPI noch bei 18 650,43 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 14.07.2025, einen Stand von 16 629,11 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,32 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit GAM (+ 4,59 Prozent auf 0,06 CHF), Edisun Power Europe (+ 3,92 Prozent auf 69,00 CHF), SHL Telemedicine (+ 2,86 Prozent auf 1,08 CHF), ams-OSRAM (+ 2,54 Prozent auf 19,36 CHF) und BELIMO (+ 2,46 Prozent auf 834,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,26 Prozent auf 5,55 CHF), ASMALLWORLD (-6,45 Prozent auf 0,58 CHF), Addex Therapeutics (-6,05 Prozent auf 0,04 CHF), Perrot Duval SA (-5,63 Prozent auf 48,60 CHF) und Schlatter Industries (-5,35 Prozent auf 17,70 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 722 962 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 292,607 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Im SPI hat die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at