SPI aktuell: SPI verbucht nachmittags Verluste

Um 15:39 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,69 Prozent auf 17 259,37 Punkte zurück. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,321 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,601 Prozent höher bei 17 483,86 Punkten, nach 17 379,49 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 17 523,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 259,37 Punkten lag.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 3,44 Prozent. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 20.02.2026, bei 19 097,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 088,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wies der SPI 17 316,66 Punkte auf.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,39 Prozent nach. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 259,37 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Komax (+ 5,77 Prozent auf 45,85 CHF), LEM (+ 5,15 Prozent auf 275,50 CHF), Idorsia (+ 3,57 Prozent auf 3,19 CHF), Schweiter Technologies (+ 3,50 Prozent auf 266,50 CHF) und DocMorris (+ 3,14 Prozent auf 4,14 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Feintool International (-10,20 Prozent auf 8,80 CHF), Evolva (-9,89 Prozent auf 0,82 CHF), Compagnie Financiere Tradition (-9,42 Prozent auf 250,00 CHF), GAM (-8,50 Prozent auf 0,11 CHF) und ALSO (-6,82 Prozent auf 142,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 5 697 386 Aktien gehandelt. Mit 273,221 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at