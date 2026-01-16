SPI aktuell: SPI zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer

Um 15:39 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,54 Prozent tiefer bei 18 493,90 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,393 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,073 Prozent auf 18 581,38 Punkte an der Kurstafel, nach 18 595,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 583,98 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 493,90 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,177 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, betrug der SPI-Kurs 17 920,48 Punkte. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 16.10.2025, den Wert von 17 451,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, lag der SPI noch bei 15 908,04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,38 Prozent nach oben. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 642,83 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 075,25 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell COSMO Pharmaceuticals (+ 4,63 Prozent auf 113,00 CHF), Comet (+ 3,28 Prozent auf 264,80 CHF), Komax (+ 2,75 Prozent auf 59,80 CHF), Autoneum (+ 2,73 Prozent auf 158,20 CHF) und SKAN (+ 2,66 Prozent auf 57,80 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen ASMALLWORLD (-10,27 Prozent auf 0,66 CHF), Perrot Duval SA (-9,64 Prozent auf 45,00 CHF), COLTENE (-6,88 Prozent auf 54,10 CHF), Zehnder A (-6,13 Prozent auf 81,10 CHF) und INTERROLL (-6,11 Prozent auf 2 230,00 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 348 726 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 302,081 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at