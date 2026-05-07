Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Index im Blick
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07.05.2026 12:27:12
SPI aktuell: SPI zeigt sich am Mittag leichter
Der SPI verliert im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,07 Prozent auf 18 814,12 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,349 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,059 Prozent leichter bei 18 815,47 Punkten, nach 18 826,51 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 18 804,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18 905,13 Einheiten.
SPI-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, wies der SPI einen Wert von 17 855,12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 638,05 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 07.05.2025, einen Wert von 16 522,90 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,13 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 19 309,93 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ams-OSRAM (+ 38,49 Prozent auf 17,45 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 11,79 Prozent auf 0,44 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,83 Prozent auf 0,62 CHF), Komax (+ 7,32 Prozent auf 60,10 CHF) und Swatch (I) (+ 5,85 Prozent auf 201,80 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Valiant (-9,69 Prozent auf 162,20 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,15 Prozent auf 0,09 CHF), Adval Tech (-6,57 Prozent auf 37,00 CHF), GAM (-5,19 Prozent auf 0,07 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-4,94 Prozent auf 50,00 CHF).
Die meistgehandelten SPI-Aktien
Im SPI weist die ams-OSRAM-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 665 924 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,398 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus
Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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