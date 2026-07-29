SPI aktuell: SPI zeigt sich mittags schwächer

Der SPI zeigt sich heute kaum verändert.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,13 Prozent tiefer bei 20 374,11 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,498 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,345 Prozent auf 20 471,42 Punkte an der Kurstafel, nach 20 401,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 20 491,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 344,46 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 0,660 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 29.06.2026, bei 20 040,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 395,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 687,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11,69 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 491,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Autoneum (+ 14,29 Prozent auf 132,80 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 14,26 Prozent auf 23,40 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,94 Prozent auf 0,18 CHF), Swatch (I) (+ 3,85 Prozent auf 176,50 CHF) und Swatch (N) (+ 3,67 Prozent auf 35,30 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Perrot Duval SA (-10,59 Prozent auf 45,60 CHF), Edisun Power Europe (-8,88 Prozent auf 63,60 CHF), SHL Telemedicine (-7,41 Prozent auf 1,00 CHF), ASMALLWORLD (-7,32 Prozent auf 0,57 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,71 Prozent auf 6,12 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2 947 982 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 311,522 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.at