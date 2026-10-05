SPI aktuell: SPI zeigt sich nachmittags fester

So bewegt sich der SPI am Nachmittag.

Am Montag notiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,23 Prozent fester bei 19 441,66 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,418 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,260 Prozent fester bei 19 447,60 Punkten, nach 19 397,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 398,62 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 587,95 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, betrug der SPI-Kurs 20 206,24 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, stand der SPI bei 20 326,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 17 208,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,57 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell GAM (+ 8,12 Prozent auf 0,07 CHF), Tecan (N) (+ 5,36 Prozent auf 243,60 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 5,06 Prozent auf 137,00 CHF), Kudelski (+ 3,27 Prozent auf 1,27 CHF) und EvoNext (+ 2,80 Prozent auf 2,20 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Curatis (-8,57 Prozent auf 16,00 CHF), Adval Tech (-6,82 Prozent auf 41,00 CHF), SHL Telemedicine (-6,54 Prozent auf 1,00 CHF), Feintool International (-4,58 Prozent auf 11,45 CHF) und BioVersys (-4,07 Prozent auf 25,90 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 063 777 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 305,175 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at