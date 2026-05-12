SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich fester

Das machte das Börsenbarometer in Zürich am Dienstag zum Handelsschluss.

Der SPI beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 18 582,49 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,351 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,905 Prozent leichter bei 18 407,40 Punkten in den Handel, nach 18 575,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 18 618,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 407,40 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18 489,67 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 12.02.2026, bei 18 674,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, wies der SPI 16 721,01 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,87 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit SoftwareONE (+ 9,30 Prozent auf 7,88 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8,62 Prozent auf 6,30 CHF), GAM (+ 8,33 Prozent auf 0,08 CHF), Idorsia (+ 6,58 Prozent auf 4,27 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 5,67 Prozent auf 0,37 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen ams-OSRAM (-10,12 Prozent auf 17,40 CHF), Clariant (-6,51 Prozent auf 7,32 CHF), lastminutecom (-5,49 Prozent auf 12,05 CHF), Logitech (-5,26 Prozent auf 79,98 CHF) und BELIMO (-4,56 Prozent auf 721,50 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 673 265 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 280,306 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.at