SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich schwächer

Heute legten Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 18 674,10 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,467 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,405 Prozent fester bei 18 760,02 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 684,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 674,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 773,54 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,175 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, betrug der SPI-Kurs 18 499,24 Punkte. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 627,02 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, bei 16 877,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,37 Prozent nach oben. Bei 18 773,54 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 17 950,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell ams-OSRAM (+ 7,41 Prozent auf 8,78 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 7,25 Prozent auf 15,98 CHF), Evolva (+ 6,18 Prozent auf 0,89 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,00 Prozent auf 0,63 CHF) und Sandoz (+ 4,91 Prozent auf 65,80 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Leonteq (-14,50 Prozent auf 12,50 CHF), Kühne + Nagel International (-12,98 Prozent auf 164,30 CHF), Holcim (-8,49 Prozent auf 70,32 CHF), Logitech (-7,18 Prozent auf 66,68 CHF) und BVZ (-4,90 Prozent auf 1 360,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 141 506 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 312,893 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

