SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich schwächer

Heute legten Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 19 020,19 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,519 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,260 Prozent fester bei 19 085,42 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 035,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 981,07 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 127,18 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,32 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, betrug der SPI-Kurs 18 333,86 Punkte. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 218,49 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, bei 16 980,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,26 Prozent nach oben. Bei 19 127,18 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 17 950,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Molecular Partners (+ 8,84 Prozent auf 3,94 CHF), Evolva (+ 7,41 Prozent auf 0,93 CHF), Nestlé (+ 3,86 Prozent auf 81,43 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,84 Prozent auf 26,52 CHF) und Orior (+ 3,77 Prozent auf 10,46 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen ASMALLWORLD (-10,00 Prozent auf 0,63 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-7,71 Prozent auf 19,38 CHF), Sensirion (-7,52 Prozent auf 56,60 CHF), Cembra Money Bank (-6,30 Prozent auf 92,95 CHF) und Partners Group (-5,11 Prozent auf 910,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6 925 877 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 329,805 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at