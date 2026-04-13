SPI aktuell: SPI zum Ende des Montagshandels in Rot

Kaum bewegt zeigte sich der SPI zum Handelsschluss.

Der SPI sank im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,20 Prozent auf 18 452,54 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,347 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,737 Prozent auf 18 353,36 Punkte an der Kurstafel, nach 18 489,67 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 335,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 472,06 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Der SPI stand vor einem Monat, am 13.03.2026, bei 17 893,35 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 13.01.2026, bei 18 404,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 15 112,54 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,15 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell PolyPeptide (+ 13,43 Prozent auf 35,90 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 10,93 Prozent auf 3,35 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 8,78 Prozent auf 16,36 CHF), MCH (+ 6,99 Prozent auf 3,98 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 6,49 Prozent auf 17,72 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil GAM (-13,90 Prozent auf 0,09 CHF), Highlight Event and Entertainment (-10,94 Prozent auf 5,70 CHF), MindMaze Therapeutics (-9,73 Prozent auf 0,27 CHF), Xlife Sciences (-6,98 Prozent auf 20,00 CHF) und Molecular Partners (-6,21 Prozent auf 3,17 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 272 605 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 283,319 Mrd. Euro den größten Anteil.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SPI weist die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at