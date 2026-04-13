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Index-Performance im Blick 13.04.2026 17:59:04

SPI aktuell: SPI zum Ende des Montagshandels in Rot

SPI aktuell: SPI zum Ende des Montagshandels in Rot

Kaum bewegt zeigte sich der SPI zum Handelsschluss.

Der SPI sank im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,20 Prozent auf 18 452,54 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,347 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,737 Prozent auf 18 353,36 Punkte an der Kurstafel, nach 18 489,67 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 335,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 472,06 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Der SPI stand vor einem Monat, am 13.03.2026, bei 17 893,35 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 13.01.2026, bei 18 404,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 15 112,54 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,15 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell PolyPeptide (+ 13,43 Prozent auf 35,90 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 10,93 Prozent auf 3,35 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 8,78 Prozent auf 16,36 CHF), MCH (+ 6,99 Prozent auf 3,98 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 6,49 Prozent auf 17,72 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil GAM (-13,90 Prozent auf 0,09 CHF), Highlight Event and Entertainment (-10,94 Prozent auf 5,70 CHF), MindMaze Therapeutics (-9,73 Prozent auf 0,27 CHF), Xlife Sciences (-6,98 Prozent auf 20,00 CHF) und Molecular Partners (-6,21 Prozent auf 3,17 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 272 605 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 283,319 Mrd. Euro den größten Anteil.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SPI weist die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Curatis AG 22,70 -1,30% Curatis AG
Evolva Holding AG 0,88 0,57% Evolva Holding AG
GAM AG 0,09 -12,26% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,25 1,63% Highlight Event and Entertainment AG
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 3,58 13,29% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
Kudelski S.A. (I) 1,33 1,53% Kudelski S.A. (I)
MCH 4,24 6,53% MCH
MindMaze Therapeutics 0,29 -9,49% MindMaze Therapeutics
Molecular Partners AG 3,48 -3,33% Molecular Partners AG
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 17,90 9,82% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
PolyPeptide 38,80 10,86% PolyPeptide
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 357,80 1,02% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Santhera Pharmaceuticals AG 19,32 7,93% Santhera Pharmaceuticals AG
UBS 36,21 2,40% UBS
Xlife Sciences AG 20,00 -6,98% Xlife Sciences AG

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