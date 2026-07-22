EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|SPI-Kursentwicklung
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22.07.2026 17:58:30
SPI aktuell: SPI zum Handelsende in der Verlustzone
Letztendlich beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 20 091,25 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,476 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,251 Prozent auf 20 044,52 Punkte an der Kurstafel, nach 20 095,03 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SPI betrug 20 040,03 Punkte, das Tageshoch hingegen 20 234,39 Zähler.
So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,231 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, lag der SPI bei 19 570,81 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, bei 18 485,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wurde der SPI mit 16 618,57 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 10,14 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.
SPI-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Cicor Technologies (+ 17,34 Prozent auf 139,40 CHF), Perrot Duval SA (+ 12,45 Prozent auf 51,50 CHF), Adecco SA (+ 9,13 Prozent auf 22,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8,11 Prozent auf 6,00 CHF) und Sonova (+ 5,49 Prozent auf 211,40 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen VAT (-8,17 Prozent auf 643,20 CHF), EvoNext (-6,44 Prozent auf 2,18 CHF), ALSO (-6,23 Prozent auf 186,60 CHF), EFG International (-5,64 Prozent auf 17,06 CHF) und Swatch (I) (-5,18 Prozent auf 176,70 CHF).
Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4 172 511 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 288,832 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick
Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|23,56
|-0,08%
|ALSO AG
|198,00
|-1,00%
|Cicor Technologies Ltd.
|131,80
|-0,90%
|Curatis AG
|23,50
|3,98%
|EFG International AG
|17,30
|-5,46%
|EvoNext Holdings AG
|2,28
|-2,56%
|Highlight Event and Entertainment AG
|5,90
|0,85%
|Logitech S.A.
|90,90
|-0,89%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,00
|-7,62%
|Perrot Duval SA
|45,80
|-11,07%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|382,40
|6,16%
|Sonova AG
|224,70
|-1,10%
|Swatch (I)
|186,45
|-2,33%
|VAT
|696,60
|0,52%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19 932,10
|-0,79%
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