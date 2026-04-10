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WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

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SIX-Handel im Fokus 10.04.2026 17:59:00

SPI aktuell: SPI zum Handelsende mit Gewinnen

SPI aktuell: SPI zum Handelsende mit Gewinnen

Am Abend zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Freitag ging es im SPI via SIX zum Handelsende um 0,61 Prozent auf 18 489,67 Punkte nach oben. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,333 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,549 Prozent stärker bei 18 478,03 Punkten in den Handel, nach 18 377,07 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 18 620,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 469,10 Punkten lag.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 2,01 Prozent aufwärts. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 18 122,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, lag der SPI bei 18 502,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 062,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,36 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Gurit (+ 12,99 Prozent auf 43,50 CHF), PolyPeptide (+ 7,84 Prozent auf 31,65 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6,67 Prozent auf 6,40 CHF), Bossard (+ 6,48 Prozent auf 156,00 CHF) und ams-OSRAM (+ 5,26 Prozent auf 10,41 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Evolva (-5,67 Prozent auf 0,83 CHF), Varia US Properties (-5,30 Prozent auf 14,30 CHF), Addex Therapeutics (-4,20 Prozent auf 0,05 CHF), Zurich Insurance (-4,10 Prozent auf 546,80 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-4,07 Prozent auf 47,20 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 4 712 925 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 280,056 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Addex Therapeutics Ltd. 0,05 -4,26% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 11,25 4,65% ams-OSRAM AG
Bossard AG 168,00 5,66% Bossard AG
Curatis AG 23,00 0,00% Curatis AG
Evolva Holding AG 0,88 -7,89% Evolva Holding AG
Gurit Holding AG 45,80 11,17% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,15 -4,65% Highlight Event and Entertainment AG
PolyPeptide 35,00 10,06% PolyPeptide
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 354,20 -0,56% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 35,36 -0,42% UBS
Varia US Properties 14,30 -5,30% Varia US Properties
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 50,00 0,00% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
Zurich Insurance AG (Zürich) 589,80 -3,82% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 489,67 0,61%

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