SPI aktuell: SPI zum Handelsende stärker

Letztendlich ging der SPI nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 18 242,25 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,350 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,304 Prozent tiefer bei 18 164,07 Punkten in den Montagshandel, nach 18 219,49 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 18 242,25 Punkte, das Tagestief hingegen 18 075,25 Zähler.

SPI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, bewegte sich der SPI bei 17 777,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der SPI mit 17 208,77 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, erreichte der SPI einen Stand von 15 518,44 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell VAT (+ 12,10 Prozent auf 432,60 CHF), ams-OSRAM (+ 9,75 Prozent auf 8,62 CHF), Montana Aerospace (+ 9,01 Prozent auf 30,85 CHF), Curatis (+ 8,75 Prozent auf 13,05 CHF) und Stadler Rail (+ 8,12 Prozent auf 21,84 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen MindMaze Therapeutics (-18,42 Prozent auf 1,55 CHF), ASMALLWORLD (-11,59 Prozent auf 0,61 CHF), PolyPeptide (-8,05 Prozent auf 24,00 CHF), Arbonia (-7,79 Prozent auf 4,85 CHF) und Feintool International (-5,73 Prozent auf 10,70 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 7 134 472 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 287,573 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at