SPI aktuell: SPI zum Handelsstart leichter

Der SPI gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,68 Prozent tiefer bei 19 406,28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,391 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,569 Prozent auf 19 427,41 Punkte an der Kurstafel, nach 19 538,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19 403,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 438,16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der SPI bei 20 310,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19 373,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, stand der SPI bei 16 887,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,38 Prozent aufwärts. 20 636,94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 9,26 Prozent auf 5,90 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6,38 Prozent auf 6,00 CHF), Graubuendner Kantonalbank (+ 1,16) Prozent auf 2 620,00 CHF), Walliser Kantonalbank (+ 0,94 Prozent auf 161,50 CHF) und Phoenix Mecano (+ 0,92 Prozent auf 440,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Xlife Sciences (-5,19 Prozent auf 12,80 CHF), Orell Fuessli (-4,23 Prozent auf 136,00 CHF), SHL Telemedicine (-4,21 Prozent auf 1,03 CHF), Schlatter Industries (-3,80 Prozent auf 17,70 CHF) und Temenos (-3,70 Prozent auf 68,95 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 701 022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 297,618 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at