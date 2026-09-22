SPI aktuell: SPI zum Start des Dienstagshandels fester

Um 09:12 Uhr erhöht sich der SPI im SIX-Handel um 0,01 Prozent auf 19 762,55 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,413 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,214 Prozent auf 19 802,41 Punkte an der Kurstafel, nach 19 760,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 762,55 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 802,41 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 20 317,78 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 22.06.2026, den Wert von 19 570,81 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Stand von 16 823,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,33 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 8,11 Prozent auf 0,02 CHF), Adval Tech (+ 4,48 Prozent auf 42,00 CHF), OC Oerlikon (+ 3,03 Prozent auf 5,78 CHF), GAM (+ 2,94 Prozent auf 0,07 CHF) und Rieter (+ 2,34 Prozent auf 2,41 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Forbo International (-6,28 Prozent auf 881,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-5,16 Prozent auf 10,66 CHF), Groupe Minoteries SA (-3,51 Prozent auf 220,00 CHF), EvoNext (-2,88 Prozent auf 2,02 CHF) und Schlatter Industries (-2,78 Prozent auf 17,50 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Aktuell weist die OC Oerlikon-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 208 454 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 308,406 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at