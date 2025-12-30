SPI aktuell: SPI zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben

Der SPI bewegt sich am zweiten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Dienstag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,15 Prozent leichter bei 18 158,26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,344 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,242 Prozent auf 18 140,96 Punkte an der Kurstafel, nach 18 185,05 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 140,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 158,26 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 17 652,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, wies der SPI 16 748,62 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 472,33 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 17,01 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 18 236,55 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 361,69 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Xlife Sciences (+ 3,66 Prozent auf 25,50 CHF), Schlatter Industries (+ 3,00 Prozent auf 20,60 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 1,45 Prozent auf 0,14 CHF), V-Zug (+ 1,43 Prozent auf 42,60 CHF) und Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (+ 0,73 Prozent auf 55,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Highlight Event and Entertainment (-11,92 Prozent auf 6,65 CHF), Perrot Duval SA (-9,64 Prozent auf 45,00 CHF), Private Equity (-6,92 Prozent auf 60,50 CHF), Ascom (-3,27 Prozent auf 3,55 CHF) und Idorsia (-2,49 Prozent auf 4,30 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 313 914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 289,102 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,49 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at