SPI aktuell: SPI zum Start in Grün

Beim SPI lassen sich am Donnerstag erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,43 Prozent stärker bei 18 765,58 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,467 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,405 Prozent fester bei 18 760,02 Punkten, nach 18 684,41 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 760,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18 772,45 Einheiten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,666 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, wies der SPI einen Wert von 18 499,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, wies der SPI einen Wert von 17 627,02 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 12.02.2025, einen Wert von 16 877,43 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,87 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 18 772,45 Punkte. Bei 17 950,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Sandoz (+ 6,41 Prozent auf 66,74 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,00 Prozent auf 0,63 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 3,62 Prozent auf 15,44 CHF), Montana Aerospace (+ 3,32 Prozent auf 34,25 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,30 Prozent auf 2,19 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil SHL Telemedicine (-4,59 Prozent auf 1,04 CHF), Bell (-3,20 Prozent auf 212,00 CHF), Schlatter Industries (-2,50 Prozent auf 19,50 CHF), MindMaze Therapeutics (-1,87 Prozent auf 1,05 CHF) und Vetropack A (-1,84 Prozent auf 24,00 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 175 678 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 312,893 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Im SPI weist die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

