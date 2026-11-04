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Kursentwicklung 04.11.2026 12:26:46

SPI-Handel aktuell: Am Mittwochmittag Gewinne im SPI

SPI-Handel aktuell: Am Mittwochmittag Gewinne im SPI

Das macht der SPI am Mittag.

Um 12:09 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,84 Prozent auf 20 972,33 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,649 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,036 Prozent fester bei 20 804,97 Punkten in den Handel, nach 20 797,40 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 749,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20 975,14 Einheiten.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 1,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der SPI einen Wert von 19 397,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, stand der SPI bei 20 339,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der SPI bei 17 036,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 14,97 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 975,14 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Meier Tobler (+ 18,97 Prozent auf 45,15 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4,88 Prozent auf 60,20 CHF), Arbonia (+ 4,66 Prozent auf 3,71 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 4,48 Prozent auf 60,70 CHF) und Barry Callebaut (+ 4,17 Prozent auf 1 250,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-5,61 Prozent auf 0,02 CHF), Curatis (-5,28 Prozent auf 17,05 CHF), SHL Telemedicine (-3,77 Prozent auf 1,02 CHF), Feintool International (-3,67 Prozent auf 10,50 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-3,20 Prozent auf 4,84 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 516 980 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 352,663 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 2,73% Addex Therapeutics Ltd.
Arbonia AG 4,03 0,12% Arbonia AG
Barry Callebaut AG (N) 1 418,00 0,57% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,66 2,13% Bellevue AG
COSMO Pharmaceuticals N.V. 63,20 -3,81% COSMO Pharmaceuticals N.V.
Curatis AG 16,75 -5,63% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,60 2,36% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 11,90 0,00% Feintool International AG (N) (FIH)
Highlight Event and Entertainment AG 5,00 -8,26% Highlight Event and Entertainment AG
Landis+Gyr (Landis Gyr) 62,60 -3,40% Landis+Gyr (Landis Gyr)
Meier Tobler 48,60 0,00% Meier Tobler
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 432,80 -1,73% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,07 0,94% SHL Telemedicine
UBS 43,27 -3,76% UBS

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