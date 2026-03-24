SPI-Handel aktuell: Anleger lassen SPI am Mittag steigen

Der SPI legt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,64 Prozent auf 17 421,06 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,242 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,291 Prozent auf 17 361,39 Punkte an der Kurstafel, nach 17 311,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 17 421,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 277,70 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 24.02.2026, stand der SPI noch bei 19 199,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der SPI 18 186,12 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, stand der SPI noch bei 17 205,73 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,50 Prozent abwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell MCH (+ 9,07 Prozent auf 3,85 CHF), Tecan (N) (+ 7,15 Prozent auf 122,90 CHF), Straumann (+ 5,43 Prozent auf 80,36 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,48 Prozent auf 1,05 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (+ 4,40 Prozent auf 201,50 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil SKAN (-15,62 Prozent auf 37,00 CHF), INFICON (-9,34 Prozent auf 99,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,92 Prozent auf 0,11 CHF), Private Equity (-6,67 Prozent auf 56,00 CHF) und Adval Tech (-6,43 Prozent auf 32,00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 038 263 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 271,453 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at