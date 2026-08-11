SPI-Handel aktuell: Börsianer lassen SPI zum Start steigen

Der SPI bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

Am Dienstag tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,12 Prozent stärker bei 20 610,87 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,533 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,012 Prozent auf 20 588,21 Punkte an der Kurstafel, nach 20 585,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 20 610,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 577,80 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 20 023,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der SPI mit 18 575,43 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 567,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 12,98 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 610,87 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit OC Oerlikon (+ 5,61 Prozent auf 4,99 CHF), Alcon (+ 4,94 Prozent auf 61,20 CHF), Villars SA (+ 4,35 Prozent auf 600,00 CHF), Idorsia (+ 4,04 Prozent auf 6,18 CHF) und Molecular Partners (+ 3,06 Prozent auf 3,37 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Kudelski (-4,02 Prozent auf 1,20 CHF), BioVersys (-3,64 Prozent auf 26,50 CHF), EvoNext (-2,38 Prozent auf 2,05 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-2,33 Prozent auf 50,40 CHF) und EMS-CHEMIE (-1,87 Prozent auf 813,00 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Alcon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 226 359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 316,886 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentalkennzahlen

2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at