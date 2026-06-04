Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
|Index-Bewegung
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04.06.2026 12:27:08
SPI-Handel aktuell: Das macht der SPI aktuell
Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,43 Prozent fester bei 18 819,21 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,367 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,070 Prozent auf 18 752,36 Punkte an der Kurstafel, nach 18 739,30 Punkten am Vortag.
Bei 18 875,18 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 752,36 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SPI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn sank der SPI bereits um 1,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 392,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 619,72 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 04.06.2025, den Wert von 16 942,58 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,16 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Santhera Pharmaceuticals (+ 11,56 Prozent auf 16,98 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 7,04 Prozent auf 5,78 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 6,15 Prozent auf 20,02 CHF), SKAN (+ 5,74 Prozent auf 53,40 CHF) und IVF HARTMANN (+ 4,07 Prozent auf 128,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen SHL Telemedicine (-10,00 Prozent auf 0,90 CHF), Burckhardt Compression (-9,59 Prozent auf 462,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,09 Prozent auf 5,00 CHF), ASMALLWORLD (-8,66 Prozent auf 0,58 CHF) und Perrot Duval SA (-8,09 Prozent auf 43,20 CHF).
Die teuersten SPI-Unternehmen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 359 477 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 273,550 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien
Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Burckhardt Compression AG
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|22,30
|-3,04%
|ASMALLWORLD AG
|0,57
|-3,39%
|Burckhardt Compression AG
|550,00
|0,00%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|6,20
|5,98%
|Curatis AG
|22,10
|0,00%
|EvoNext Holdings AG
|1,79
|-10,05%
|Highlight Event and Entertainment AG
|5,75
|-2,54%
|IVF HARTMANN AG
|135,00
|0,75%
|Kuros (Kuros Biosciences)
|22,40
|9,59%
|Perrot Duval SA
|43,20
|-8,09%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|360,20
|4,53%
|Santhera Pharmaceuticals AG
|19,28
|16,85%
|SHL Telemedicine
|1,00
|0,00%
|SKAN
|52,50
|3,96%
|UBS
|41,02
|0,94%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 882,99
|0,77%
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