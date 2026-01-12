Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 12.01.2026 12:27:24

SPI-Handel aktuell: So bewegt sich der SPI aktuell

SPI-Handel aktuell: So bewegt sich der SPI aktuell

Der SPI gibt sich am Mittag schwächer.

Um 12:09 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,25 Prozent auf 18 457,47 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,387 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,226 Prozent leichter bei 18 461,23 Punkten, nach 18 502,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 487,53 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 447,86 Zählern.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 12.12.2025, einen Stand von 17 729,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 17 212,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, einen Wert von 15 724,20 Punkten auf.

Die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Curatis (+ 19,49 Prozent auf 16,25 CHF), Gurit (+ 6,92 Prozent auf 13,90 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,67 Prozent auf 0,16 CHF), Bellevue (+ 3,56 Prozent auf 11,65 CHF) und Orior (+ 2,36 Prozent auf 13,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil SoftwareONE (-9,58 Prozent auf 7,98 CHF), Arbonia (-7,36 Prozent auf 4,53 CHF), Evolva (-6,02 Prozent auf 0,78 CHF), SHL Telemedicine (-5,70 Prozent auf 1,08 CHF) und Private Equity (-5,51 Prozent auf 60,00 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 103 468 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 298,469 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Die Evolva-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent bei der Kudelski-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Nachrichten

Analysen zu Gurit Holding AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Arbonia AG 4,96 -4,25% Arbonia AG
Bellevue AG 12,60 5,44% Bellevue AG
Curatis AG 16,65 22,43% Curatis AG
Evolva Holding AG 0,85 -4,08% Evolva Holding AG
Gurit Holding AG 14,88 5,83% Gurit Holding AG
Kudelski S.A. (I) 1,26 0,40% Kudelski S.A. (I)
Leclanche (Leclanché SA) 0,16 1,25% Leclanche (Leclanché SA)
Orior AG 13,74 1,48% Orior AG
Private Equity Holding AG 65,50 1,55% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 374,80 0,27% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,17 2,19% SHL Telemedicine
SoftwareONE 8,02 -9,18% SoftwareONE
UBS 40,75 -0,10% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 476,42 -0,14%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während der deutsche Leitindex zulegt. An den Märkten in Fernost dominierten am Montag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen