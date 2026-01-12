SPI-Handel aktuell: So bewegt sich der SPI aktuell

Der SPI gibt sich am Mittag schwächer.

Um 12:09 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,25 Prozent auf 18 457,47 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,387 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,226 Prozent leichter bei 18 461,23 Punkten, nach 18 502,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 487,53 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 447,86 Zählern.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 12.12.2025, einen Stand von 17 729,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 17 212,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, einen Wert von 15 724,20 Punkten auf.

Die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Curatis (+ 19,49 Prozent auf 16,25 CHF), Gurit (+ 6,92 Prozent auf 13,90 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,67 Prozent auf 0,16 CHF), Bellevue (+ 3,56 Prozent auf 11,65 CHF) und Orior (+ 2,36 Prozent auf 13,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil SoftwareONE (-9,58 Prozent auf 7,98 CHF), Arbonia (-7,36 Prozent auf 4,53 CHF), Evolva (-6,02 Prozent auf 0,78 CHF), SHL Telemedicine (-5,70 Prozent auf 1,08 CHF) und Private Equity (-5,51 Prozent auf 60,00 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 103 468 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 298,469 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Die Evolva-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent bei der Kudelski-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at