Highlight Event and Entertainment Aktie

Highlight Event and Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

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SIX-Handel im Fokus 19.08.2026 12:27:01

SPI-Handel aktuell: So performt der SPI am Mittwochmittag

SPI-Handel aktuell: So performt der SPI am Mittwochmittag

Kaum verändert zeigt sich der SPI am Mittag.

Um 12:09 Uhr verliert der SPI im SIX-Handel 0,03 Prozent auf 20 155,67 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,479 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,067 Prozent auf 20 148,09 Punkte an der Kurstafel, nach 20 161,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 142,70 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 214,08 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,546 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20 156,26 Punkten gehandelt. Der SPI wies vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Stand von 18 867,44 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 957,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,49 Prozent nach oben. Bei 20 636,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 17,00 Prozent auf 5,85 CHF), Geberit (+ 7,17 Prozent auf 564,80 CHF), Leonteq (+ 6,77 Prozent auf 20,35 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,42 Prozent auf 1,07 CHF) und Sensirion (+ 5,28 Prozent auf 81,70 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Straumann (-5,50 Prozent auf 94,18 CHF), Addex Therapeutics (-5,31 Prozent auf 0,04 CHF), DocMorris (-4,72 Prozent auf 9,18 CHF), Xlife Sciences (-4,66 Prozent auf 15,35 CHF) und EvoNext (-4,44 Prozent auf 2,37 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 490 952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 307,205 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Im SPI hat die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,04 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
Curatis AG 19,95 -0,25% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 10,55 3,63% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,56 -2,29% EvoNext Holdings AG
Geberit AG (N) 601,80 7,31% Geberit AG (N)
Highlight Event and Entertainment AG 5,50 4,76% Highlight Event and Entertainment AG
Leonteq AG 22,25 7,49% Leonteq AG
Logitech S.A. 86,18 1,17% Logitech S.A.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 400,80 2,93% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sensirion Holding AG 82,60 0,24% Sensirion Holding AG
SHL Telemedicine 1,07 5,42% SHL Telemedicine
Straumann Holding AG 103,80 -1,89% Straumann Holding AG
UBS 45,53 -0,46% UBS
Xlife Sciences AG 15,35 -4,66% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 223,03 0,30%

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