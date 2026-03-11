SPI-Handel aktuell: So steht der SPI aktuell

Der SPI zeigt sich am Mittwochnachmittag im Minus.

Der SPI sinkt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 1,07 Prozent auf 17 928,73 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,393 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,744 Prozent leichter bei 17 987,32 Punkten in den Handel, nach 18 122,21 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 18 007,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 868,57 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 0,203 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, notierte der SPI bei 18 684,41 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 11.12.2025, mit 17 737,21 Punkten bewertet. Der SPI wies vor einem Jahr, am 11.03.2025, einen Wert von 16 811,97 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 1,72 Prozent ein. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 17 574,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Curatis (+ 47,75 Prozent auf 26,30 CHF), ASMALLWORLD (+ 13,01 Prozent auf 0,70 CHF), Kudelski (+ 5,26 Prozent auf 1,30 CHF), Sensirion (+ 3,79 Prozent auf 60,30 CHF) und Avolta (ex Dufry) (+ 3,71 Prozent auf 47,54 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil GAM (-5,83 Prozent auf 0,11 CHF), Ascom (-5,61 Prozent auf 5,05 CHF), MCH (-5,41 Prozent auf 3,85 CHF), ALSO (-5,22 Prozent auf 156,20 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (-4,94 Prozent auf 94,20 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 815 063 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 305,390 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

2026 hat die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 79,95 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at