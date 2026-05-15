SPI-Handel aktuell: So steht der SPI am Freitagmittag

Wenig verändert zeigt sich der SPI am Freitag.

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,01 Prozent auf 18 686,46 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,370 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,226 Prozent auf 18 726,41 Punkte an der Kurstafel, nach 18 684,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 18 791,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 680,98 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,697 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, bewegte sich der SPI bei 18 589,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 18 763,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, betrug der SPI-Kurs 16 769,59 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,44 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 8,96 Prozent auf 0,42 CHF), EvoNext (+ 7,59 Prozent auf 1,28 CHF), ALSO (+ 4,53 Prozent auf 170,80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,19 Prozent auf 14,90 CHF) und Orell Fuessli (+ 2,69 Prozent auf 171,50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Highlight Event and Entertainment (-9,38 Prozent auf 5,80 CHF), Adval Tech (-8,04 Prozent auf 36,60 CHF), Edisun Power Europe (-7,14 Prozent auf 65,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,06 Prozent auf 0,09 CHF) und ASMALLWORLD (-5,00 Prozent auf 0,57 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 985 868 Aktien gehandelt. Mit 285,566 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at