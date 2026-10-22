SPI-Handel aktuell: SPI am Donnerstagnachmittag mit Abgaben

Um 15:39 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,16 Prozent tiefer bei 20 479,12 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,566 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,244 Prozent tiefer bei 20 461,41 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 20 511,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20 418,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 500,81 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,34 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der SPI einen Stand von 19 804,44 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der SPI einen Stand von 20 091,25 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 22.10.2025, einen Stand von 17 351,42 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,26 Prozent zu Buche. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 28,85 Prozent auf 1,34 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 20,14 Prozent auf 177,80 CHF), Schindler (+ 8,08 Prozent auf 291,60 CHF), Schindler (+ 7,59 Prozent auf 283,50 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,84 Prozent auf 20,38 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Schlatter Industries (-9,05 Prozent auf 19,10 CHF), Forbo International (-6,54 Prozent auf 857,00 CHF), Xlife Sciences (-6,20 Prozent auf 8,78 CHF), GAM (-5,88 Prozent auf 0,06 CHF) und Curatis (-5,16 Prozent auf 16,55 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 113 810 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 341,114 Mrd. Euro den größten Anteil.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Mit 8,20 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at