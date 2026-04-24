SPI-Handel aktuell: SPI am Freitagmittag in der Verlustzone

Am Freitagmittag ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Freitag sinkt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,84 Prozent auf 18 549,32 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,345 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,247 Prozent tiefer bei 18 659,25 Punkten in den Handel, nach 18 705,52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 18 503,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 659,25 Punkten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,933 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 24.03.2026, wies der SPI 17 471,08 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der SPI 18 221,56 Punkte auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 24.04.2025, einen Wert von 16 157,82 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 12,50 Prozent auf 0,63 CHF), Xlife Sciences (+ 5,42 Prozent auf 21,40 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,76) Prozent auf 1,10 CHF), INFICON (+ 4,62 Prozent auf 135,80 CHF) und Zwahlen et Mayr SA (+ 2,80 Prozent auf 147,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Perrot Duval SA (-9,20 Prozent auf 45,40 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,68 Prozent auf 0,31 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,67 Prozent auf 3,64 CHF), LEM (-6,27 Prozent auf 306,50 CHF) und Ascom (-6,10 Prozent auf 5,23 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 857 432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 279,972 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at