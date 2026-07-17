SPI-Handel aktuell: SPI am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Heute zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,26 Prozent fester bei 20 120,79 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,487 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,047 Prozent fester bei 20 078,30 Punkten, nach 20 068,91 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 022,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 20 157,24 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,540 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19 511,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, lag der SPI noch bei 18 874,94 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 17.07.2025, einen Stand von 16 703,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,30 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern markiert.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Georg Fischer (+ 15,62 Prozent auf 53,00 CHF), GAM (+ 6,89 Prozent auf 0,07 CHF), Adecco SA (+ 6,31 Prozent auf 20,56 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,08 Prozent auf 12,00 CHF) und SIG Group (+ 5,04 Prozent auf 14,17 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil ams-OSRAM (-18,44 Prozent auf 14,86 CHF), Highlight Event and Entertainment (-8,26 Prozent auf 5,55 CHF), INFICON (-6,21 Prozent auf 157,20 CHF), Comet (-6,06 Prozent auf 347,20 CHF) und PolyPeptide (-5,52 Prozent auf 42,80 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 563 618 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 288,283 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at