SPI-Handel aktuell: SPI am Nachmittag in Grün

Am Montagnachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Montag steigt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 1,23 Prozent auf 18 443,82 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,406 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,047 Prozent leichter bei 18 211,92 Punkten in den Montagshandel, nach 18 220,41 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 18 211,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 450,34 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, den Stand von 18 219,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 16 982,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, lag der SPI bei 16 741,25 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,10 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 18 642,83 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 950,56 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit GAM (+ 6,90 Prozent auf 0,14 CHF), Molecular Partners (+ 6,71 Prozent auf 3,50 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,21 Prozent auf 1,13 CHF), Villars SA (+ 3,51 Prozent auf 590,00 CHF) und Peach Property Group (+ 3,44 Prozent auf 6,02 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Evolva (-10,23 Prozent auf 0,77 CHF), Private Equity (-4,88 Prozent auf 58,50 CHF), Schlatter Industries (-4,64 Prozent auf 18,50 CHF), Perrot Duval SA (-4,55 Prozent auf 42,00 CHF) und Comet (-4,01 Prozent auf 287,40 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2 903 867 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 309,283 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

