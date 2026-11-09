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09.11.2026 15:58:49
SPI-Handel aktuell: SPI am Nachmittag in Grün
Am Montag steigt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,56 Prozent auf 20 947,47 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,646 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,114 Prozent leichter bei 20 807,95 Punkten in den Montagshandel, nach 20 831,76 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 20 807,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 994,94 Punkten lag.
So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf
Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 09.10.2026, den Wert von 19 542,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 20 509,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der SPI bei 16 974,56 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,83 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 21 271,96 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Cicor Technologies (+ 10,73 Prozent auf 146,60 CHF), GAM (+ 5,65 Prozent auf 0,06 CHF), Accelleron Industries (+ 5,52 Prozent auf 66,95 CHF), Schlatter Industries (+ 5,10 Prozent auf 20,60 CHF) und SHL Telemedicine (+ 4,95 Prozent auf 1,06 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Curatis (-3,28 Prozent auf 16,20 CHF), Mikron (-3,21 Prozent auf 15,10 CHF), Molecular Partners (-2,31 Prozent auf 2,54 CHF), Feintool International (-2,29 Prozent auf 10,65 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-2,27 Prozent auf 30,15 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 341 780 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 348,230 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Accelleron Industries AG
|73,20
|6,09%
|Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
|33,55
|1,21%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 369,00
|0,59%
|Bellevue AG
|7,30
|-0,82%
|Cicor Technologies Ltd.
|146,80
|1,80%
|Curatis AG
|16,40
|-2,09%
|EvoNext Holdings AG
|2,56
|0,00%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|11,30
|-5,04%
|GAM AG
|0,06
|6,21%
|Mikron AG (Mikron Technology)
|15,25
|-2,24%
|Molecular Partners AG
|2,66
|-5,67%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|445,80
|2,20%
|Schlatter Industries AG
|20,00
|2,04%
|SHL Telemedicine
|1,07
|5,94%
|UBS
|43,39
|1,12%
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|0,96%