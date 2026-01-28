SPI-Handel aktuell: SPI am Nachmittag leichter

Am Mittwoch gibt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 1,28 Prozent auf 18 060,84 Punkte nach. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,397 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,560 Prozent schwächer bei 18 193,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 295,85 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 18 203,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 021,34 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SPI bereits um 0,679 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der SPI-Kurs bei 18 186,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, wies der SPI 17 080,74 Punkte auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 28.01.2025, einen Stand von 16 557,17 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 0,994 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 18 642,83 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 021,34 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Gurit (+ 10,73 Prozent auf 22,70 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 9,22 Prozent auf 0,15 CHF), Evolva (+ 5,99 Prozent auf 0,85 CHF), Orior (+ 5,45 Prozent auf 11,22 CHF) und SHL Telemedicine (+ 4,72 Prozent auf 1,11 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Logitech (-7,61 Prozent auf 66,74 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-6,71 Prozent auf 20,15 CHF), Private Equity (-5,56 Prozent auf 59,50 CHF), Autoneum (-5,00 Prozent auf 129,20 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (-4,49 Prozent auf 74,50 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 454 675 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 309,332 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

2026 verzeichnet die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 79,95 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

