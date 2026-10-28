SPI-Handel aktuell: SPI-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu

Am Mittwoch notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,06 Prozent höher bei 20 613,26 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,592 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,234 Prozent tiefer bei 20 551,87 Punkten, nach 20 599,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Mittwoch bei 20 480,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 635,83 Punkten erreichte.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,993 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, einen Stand von 19 758,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 401,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der SPI einen Stand von 17 080,74 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 13,00 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Jungfraubahn (+ 9,19 Prozent auf 261,50 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,33 Prozent auf 20,96 CHF), Huber + Suhner (+ 3,80 Prozent auf 169,20 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 3,05 Prozent auf 50,60 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 2,91 Prozent auf 74,30 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Logitech (-9,66 Prozent auf 83,08 CHF), Xlife Sciences (-8,47 Prozent auf 8,64 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,49 Prozent auf 0,16 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,47 Prozent auf 5,56 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 972 881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 349,375 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Bellevue-Aktie an.

Redaktion finanzen.at