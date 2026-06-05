SPI-Handel aktuell: SPI-Anleger greifen zu

Am Freitag gewinnt der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,47 Prozent auf 18 972,30 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,362 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,108 Prozent höher bei 18 903,37 Punkten in den Handel, nach 18 882,99 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 18 835,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 990,11 Punkten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,440 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der SPI 18 478,60 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wies der SPI einen Stand von 18 353,79 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 05.06.2025, einen Wert von 16 977,65 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,00 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit EvoNext (+ 6,25 Prozent auf 1,70 CHF), Leonteq (+ 4,74 Prozent auf 15,04 CHF), Bellevue (+ 4,40) Prozent auf 7,60 CHF), Curatis (+ 4,07 Prozent auf 23,00 CHF) und Burckhardt Compression (+ 3,44 Prozent auf 466,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil ams-OSRAM (-11,94 Prozent auf 17,70 CHF), SHL Telemedicine (-9,00 Prozent auf 0,91 CHF), Huber + Suhner (-5,26 Prozent auf 261,00 CHF), Comet (-5,16 Prozent auf 341,60 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,86 Prozent auf 5,48 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 462 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 276,351 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at