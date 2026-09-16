SPI-Handel aktuell: SPI-Anleger greifen zu

Für den SPI geht es am Mittwochmittag aufwärts.

Am Mittwoch erhöht sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,40 Prozent auf 19 533,14 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,410 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,154 Prozent auf 19 485,11 Punkte an der Kurstafel, nach 19 455,24 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 536,33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 19 485,11 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 0,026 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 310,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19 408,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, bewegte sich der SPI bei 16 709,44 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,08 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Cicor Technologies (+ 3,92 Prozent auf 127,20 CHF), Comet (+ 3,16 Prozent auf 319,80 CHF), VAT (+ 2,85 Prozent auf 585,40 CHF), AEVIS VICTORIA SA (+ 2,33 Prozent auf 13,15 CHF) und Ascom (+ 2,31 Prozent auf 5,31 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil ASMALLWORLD (-9,68 Prozent auf 0,56 CHF), Jungfraubahn (-5,15 Prozent auf 239,50 CHF), Molecular Partners (-4,75 Prozent auf 3,21 CHF), SHL Telemedicine (-4,67 Prozent auf 1,02 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-4,63 Prozent auf 5,15 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 314 948 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 310,165 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at