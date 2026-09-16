Highlight Event and Entertainment Aktie

Highlight Event and Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Marktbericht 16.09.2026 12:26:53

SPI-Handel aktuell: SPI-Anleger greifen zu

SPI-Handel aktuell: SPI-Anleger greifen zu

Für den SPI geht es am Mittwochmittag aufwärts.

Am Mittwoch erhöht sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,40 Prozent auf 19 533,14 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,410 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,154 Prozent auf 19 485,11 Punkte an der Kurstafel, nach 19 455,24 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 536,33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 19 485,11 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 0,026 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 310,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19 408,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, bewegte sich der SPI bei 16 709,44 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,08 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Cicor Technologies (+ 3,92 Prozent auf 127,20 CHF), Comet (+ 3,16 Prozent auf 319,80 CHF), VAT (+ 2,85 Prozent auf 585,40 CHF), AEVIS VICTORIA SA (+ 2,33 Prozent auf 13,15 CHF) und Ascom (+ 2,31 Prozent auf 5,31 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil ASMALLWORLD (-9,68 Prozent auf 0,56 CHF), Jungfraubahn (-5,15 Prozent auf 239,50 CHF), Molecular Partners (-4,75 Prozent auf 3,21 CHF), SHL Telemedicine (-4,67 Prozent auf 1,02 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-4,63 Prozent auf 5,15 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 314 948 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 310,165 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AEVIS VICTORIA SA 13,80 2,99% AEVIS VICTORIA SA
Ascom 5,33 1,33% Ascom
ASMALLWORLD AG 0,55 -0,90% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 165,00 0,34% Barry Callebaut AG (N)
Cicor Technologies Ltd. 135,00 4,49% Cicor Technologies Ltd.
Comet Holding AG 340,20 3,78% Comet Holding AG
Curatis AG 17,90 -5,79% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,10 -2,78% EvoNext Holdings AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,30 -1,85% Highlight Event and Entertainment AG
Jungfraubahn AG (N) 251,50 -5,63% Jungfraubahn AG (N)
Molecular Partners AG 3,32 -1,19% Molecular Partners AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 389,20 0,57% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,02 -4,67% SHL Telemedicine
UBS 43,82 -1,51% UBS
VAT 615,20 2,36% VAT

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 557,13 0,52%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinsentscheid im Fokus: ATX und DAX schließen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten aufwärts. An den US-Börsen ging es abwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen