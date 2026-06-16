ASMALLWORLD Aktie

ASMALLWORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Entwicklung 16.06.2026 17:58:55

SPI-Handel aktuell: SPI beendet den Handel mit Gewinnen

SPI-Handel aktuell: SPI beendet den Handel mit Gewinnen

Zum Handelsende agierten die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Am Dienstag beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 19 408,53 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,420 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,198 Prozent höher bei 19 411,49 Punkten in den Handel, nach 19 373,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 343,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 473,50 Zählern.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der SPI 18 681,02 Punkte auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 16.03.2026, den Stand von 17 937,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, stand der SPI bei 16 710,25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,39 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 19 554,73 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell GAM (+ 6,31 Prozent auf 0,07 CHF), PolyPeptide (+ 5,65 Prozent auf 35,55 CHF), BELIMO (+ 4,27 Prozent auf 952,50 CHF), Accelleron Industries (+ 4,17 Prozent auf 80,00 CHF) und Molecular Partners (+ 3,96 Prozent auf 3,15 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-7,26 Prozent auf 0,58 CHF), Xlife Sciences (-6,25 Prozent auf 24,00 CHF), Huber + Suhner (-5,59 Prozent auf 245,00 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-4,89 Prozent auf 87,50 CHF) und Addex Therapeutics (-4,80 Prozent auf 0,04 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 7 789 702 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 288,468 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu ASMALLWORLD AG

mehr Nachrichten

Analysen zu ASMALLWORLD AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 511,76 0,53%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Leitzins bleibt unverändert: ATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- US-Börsen tiefer -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street ging es nach unten. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen