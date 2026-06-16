ASMALLWORLD Aktie
WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129
|SPI-Entwicklung
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16.06.2026 17:58:55
SPI-Handel aktuell: SPI beendet den Handel mit Gewinnen
Am Dienstag beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 19 408,53 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,420 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,198 Prozent höher bei 19 411,49 Punkten in den Handel, nach 19 373,11 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 343,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 473,50 Zählern.
SPI-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der SPI 18 681,02 Punkte auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 16.03.2026, den Stand von 17 937,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, stand der SPI bei 16 710,25 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,39 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 19 554,73 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
SPI-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell GAM (+ 6,31 Prozent auf 0,07 CHF), PolyPeptide (+ 5,65 Prozent auf 35,55 CHF), BELIMO (+ 4,27 Prozent auf 952,50 CHF), Accelleron Industries (+ 4,17 Prozent auf 80,00 CHF) und Molecular Partners (+ 3,96 Prozent auf 3,15 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-7,26 Prozent auf 0,58 CHF), Xlife Sciences (-6,25 Prozent auf 24,00 CHF), Huber + Suhner (-5,59 Prozent auf 245,00 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-4,89 Prozent auf 87,50 CHF) und Addex Therapeutics (-4,80 Prozent auf 0,04 CHF).
Die teuersten SPI-Konzerne
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 7 789 702 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 288,468 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick
Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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