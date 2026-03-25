SPI-Handel aktuell: SPI beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone

Der SPI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 1,55 Prozent höher bei 17 742,64 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,251 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1,11 Prozent höher bei 17 665,43 Punkten in den Handel, nach 17 471,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 658,92 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 772,75 Zählern.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 4,81 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, stand der SPI bei 19 217,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, stand der SPI bei 18 186,12 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 17 238,85 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,74 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 10,77 Prozent auf 9,16 CHF), DocMorris (+ 8,79 Prozent auf 4,33 CHF), Gurit (+ 8,24 Prozent auf 35,45 CHF), PolyPeptide (+ 8,08 Prozent auf 26,75 CHF) und Orior (+ 7,16 Prozent auf 10,78 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-49,15 Prozent auf 3,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,50 Prozent auf 0,11 CHF), ASMALLWORLD (-5,69 Prozent auf 0,58 CHF), MCH (-3,77 Prozent auf 3,83 CHF) und GAM (-3,60 Prozent auf 0,12 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 6 366 447 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 273,543 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at