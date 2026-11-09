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09.11.2026 17:58:33
SPI-Handel aktuell: SPI beendet den Montagshandel mit Gewinnen
Am Montag notierte der SPI via SIX zum Handelsende 0,97 Prozent höher bei 21 033,26 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,646 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,114 Prozent auf 20 807,95 Punkte an der Kurstafel, nach 20 831,76 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SPI betrug 21 041,78 Punkte, das Tagestief hingegen 20 807,95 Zähler.
So bewegt sich der SPI auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, betrug der SPI-Kurs 19 542,69 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 20 509,58 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 16 974,56 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,30 Prozent zu. Bei 21 271,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Cicor Technologies (+ 10,12 Prozent auf 145,80 CHF), ams-OSRAM (+ 7,08 Prozent auf 15,73 CHF), Accelleron Industries (+ 6,15) Prozent auf 67,35 CHF), GAM (+ 5,98 Prozent auf 0,06 CHF) und SHL Telemedicine (+ 5,94 Prozent auf 1,07 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Highlight Event and Entertainment (-4,00 Prozent auf 4,80 CHF), Feintool International (-3,67 Prozent auf 10,50 CHF), Addex Therapeutics (-2,88 Prozent auf 0,02 CHF), Kühne + Nagel International (-2,59 Prozent auf 229,40 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-2,43 Prozent auf 30,10 CHF).
SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. 3 135 635 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 348,230 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|74,70
|2,24%
|Accelleron Industries AG
|73,30
|6,23%
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,02
|-2,91%
|ams-OSRAM AG
|17,15
|7,19%
|Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
|33,55
|1,21%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 363,00
|0,15%
|Bellevue AG
|7,30
|-0,82%
|Cicor Technologies Ltd.
|146,80
|1,80%
|EvoNext Holdings AG
|2,56
|0,00%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|11,30
|-5,04%
|GAM AG
|0,06
|6,21%
|Highlight Event and Entertainment AG
|5,65
|3,67%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|249,80
|-2,57%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|445,80
|2,20%
|SHL Telemedicine
|1,07
|5,94%
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