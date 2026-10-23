Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|SPI-Performance
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23.10.2026 17:58:46
SPI-Handel aktuell: SPI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Am Freitag fiel der SPI via SIX letztendlich um 0,50 Prozent auf 20 387,91 Punkte zurück. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,597 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,039 Prozent auf 20 482,72 Punkte an der Kurstafel, nach 20 490,79 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 321,28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 482,72 Zählern.
SPI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 0,886 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, lag der SPI-Kurs bei 19 754,43 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 23.07.2026, einen Stand von 19 932,10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, stand der SPI bei 17 325,90 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 11,76 Prozent zu. Bei 20 636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 11,19 Prozent auf 1,49 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 10,22 Prozent auf 4,96 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 7,41 Prozent auf 52,20 CHF), BioVersys (+ 6,01 Prozent auf 24,70 CHF) und Curatis (+ 5,44 Prozent auf 17,45 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Gurit (-9,57 Prozent auf 46,30 CHF), Richemont (-6,38 Prozent auf 161,45 CHF), Swatch (N) (-5,23 Prozent auf 32,60 CHF), Swatch (I) (-5,01 Prozent auf 169,65 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (-4,52 Prozent auf 169,00 CHF).
Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4 241 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 342,606 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus
Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASMALLWORLD AG
|1,35
|14,41%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 242,00
|-2,13%
|Bellevue AG
|7,06
|0,86%
|BioVersys
|24,70
|6,01%
|Bystronic (ex Conzzeta)
|182,20
|18,31%
|Curatis AG
|17,45
|5,44%
|EvoNext Holdings AG
|2,50
|-3,10%
|Gurit Holding AG
|49,80
|-8,79%
|Highlight Event and Entertainment AG
|4,82
|3,88%
|Richemont
|174,20
|-6,70%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|436,80
|1,16%
|Swatch (N)
|35,25
|-5,50%
|Swatch (I)
|183,35
|-5,20%
|UBS
|40,95
|-1,78%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|51,00
|-3,04%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 387,91
|-0,50%
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