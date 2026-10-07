Groupe Minoteries Aktie

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WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

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Index-Performance im Fokus 07.10.2026 09:29:11

SPI-Handel aktuell: SPI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

SPI-Handel aktuell: SPI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der SPI gibt seine Gewinne vom Vortag am dritten Tag der Woche wieder ab.

Am Mittwoch tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,17 Prozent schwächer bei 19 529,50 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,412 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,265 Prozent tiefer bei 19 510,67 Punkten in den Handel, nach 19 562,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 510,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 530,70 Zählern.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 0,421 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, stand der SPI bei 20 066,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der SPI einen Wert von 20 202,92 Punkten auf. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 17 263,63 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Groupe Minoteries SA (+ 1,77 Prozent auf 230,00 CHF), Peach Property Group (+ 1,22 Prozent auf 4,97 CHF), Emmi (+ 1,19 Prozent auf 850,00 CHF), MCH (+ 1,17 Prozent auf 6,92 CHF) und mobilezone (+ 0,98 Prozent auf 12,32 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen ASMALLWORLD (-7,14 Prozent auf 0,65 CHF), Kudelski (-3,94 Prozent auf 1,22 CHF), Comet (-3,36 Prozent auf 362,60 CHF), Carlo Gavazzi (-3,09 Prozent auf 157,00 CHF) und Schlatter Industries (-2,50 Prozent auf 19,50 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 116 165 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 304,828 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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ASMALLWORLD AG 0,72 10,85% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 124,00 1,08% Barry Callebaut AG (N)
Carlo Gavazzi Holding AG 174,50 1,75% Carlo Gavazzi Holding AG
Comet Holding AG 385,40 -3,46% Comet Holding AG
Curatis AG 18,65 6,88% Curatis AG
Emmi AG 909,00 1,68% Emmi AG
EvoNext Holdings AG 2,37 2,16% EvoNext Holdings AG
Groupe Minoteries SA 224,00 -0,88% Groupe Minoteries SA
Kudelski S.A. (I) 1,31 0,77% Kudelski S.A. (I)
MCH 7,32 2,23% MCH
mobilezone ag 13,08 0,77% mobilezone ag
Peach Property Group AG 5,20 0,00% Peach Property Group AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 395,00 3,40% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 19,40 -3,00% Schlatter Industries AG
UBS 42,09 -2,18% UBS

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